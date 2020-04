AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und Commerzbank profitieren von EZB-Maßnahme

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank dürften am Freitag neben der allgemeinen Markterholung auch von Erleichterungen seitens der Europäischen Zentralbank profitieren.

Diese hat vorübergehend die Eigenkapitalanforderungen für Banken im Handelsgeschäft gelockert. Damit reagiere man auf die gestiegene Volatilität an den Finanzmärkten in der Corona-Krise, hatte die Notenbank am Donnerstag mitgeteilt.

Auf Tradegate stiegen Deutsche Bank um 3,6 Prozent und Commerzbank um 4,6 Prozent im Vergleich zu den Xetra- Schlusskursen am Vortag.

Vor allem die Deutschen Bank dürfte von dem Schritt profitieren, sagte ein Händler, denn sie verfüge unter den Geldhäusern europaweit noch immer über eines der größten Handelsgeschäfte./bek/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX