AKTIEN IM FOKUS: Erneuerbare-Energien-Werte gefragt - optimistische Bofa-Studie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Unternehmen mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien sind am Freitag bei Anlegern weiter begehrt. Gesprächsthema am Markt bleibt die Energiewende, die durch die Folgen des Krieges in der Ukraine indirekt vorangetrieben wird - und dem Ziel, die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl zu reduzieren.

Allen voran rückten innerhalb der Dax -Familie die Aktien von SMA Solar und der Siemens-Gamesa-Mutter Siemens Energy um 6,3 respektive 5,4 Prozent vor, während der Rückenwind bei Nordex mit zuletzt plus 1,2 Prozent nachließ. Die Kurse bewegten sich damit jeweils noch innerhalb der jüngsten Schwankungen mit besonders hohen Ausschlägen am Mittwoch. Siemens Gamesa legten im Madrid um 2,6 Prozent zu und Vestas in Kopenhagen um etwa drei Prozent.

Die Experten der Bank of America (Bofa) äußerten sich angesichts des gegenwärtigen Drucks, den Ausbau Erneuerbarer Energien kurzfristig zu beschleunigen, optimistisch zu vielen Branchenwerten, darunter die nun zum Kauf empfohlenen Aktien von Nordex und Vestas. Die Dringlichkeit in Sachen Energieunabhängigkeit dürfte die Erträge der Unternehmen stützen, schrieb Analyst Benjamin Heelan in einer Sektorstudie. Andererseits wurde Nordex aber am Freitag von der Citigroup auf "Neutral" abgestuft.

Unter den großen deutschen Versorgern lockte RWE trotz seines neuen Schwerpunkts im Bereich der Erneuerbaren Energien die Anleger nicht mehr an: Die Aktien des Dax-Konzerns notierten 0,2 Prozent im Minus. Eon wurden 0,2 Prozent höher gehandelt und Uniper stabilisierten sich weiter mit einem Plus von 1,6 Prozent. Die Aktien von Uniper waren zuletzt eingebrochen, da das Unternehmen stark in Russland engagiert ist./tih/gl/mis