AKTIEN IM FOKUS: Hornbach Holding will Baumarkt komplett - Delisting vorgesehen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hornbach-Gruppe hat am Montagnachmittag bei den Anlegern für Aufsehen gesorgt. Ein Angebot der Konzern-Holding an die verbliebenen Aktionäre der parallel an der Börse gelisteten Hornbach Baumarkt AG mit anschließend geplantem Rückzug der Tochter von der Börse ließ deren Papiere um fast 14 Prozent in die Höhe schnellen. 47,50 Euro sollen die Baumarkt-Aktionäre erhalten und exakt zu diesem Preis wurden die Papiere zuletzt auch gehandelt. Davor waren sie zur Mittagszeit noch zu etwa 41 Euro zu haben.

Auch die Aktionäre der Hornbach Holding zeigten sich mit dem Vorhaben zufrieden. Der Kurs arbeitete sich zuletzt mit 1,3 Prozent ins Plus vor. Laut Mitteilung will der Konzern mit dem Schritt seine Kapitalmarktpräsenz vereinfachen und so für beide Seiten Vorteile schaffen. Hornbach zufolge wird die Komplexität reduziert und das Management könne sich vollständig auf eine Strategie konzentrieren. Das Unternehmen sieht außerdem Potenzial für eine verbesserte Liquidität und es erhofft sich Bewertungsvorteile für die Aktie./tih/jha/