AKTIEN IM FOKUS: Index-Aufsteiger schlagen sich vorbörslich gut

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Index-Aufsteiger haben sich am Donnerstag in einem schwächeren Markt gut geschlagen. Im Handel auf Tradegate gewannen die Papiere des Dax -Aufsteigers Delivery Hero 2,3 Prozent. Die des MDax -Nachrückers Aixtron hielten sich mit 10,80 Euro stabil zum Vortagesschluss. Die Aktien des SDax -Neulings Hornbach Baumarkt gewannen 1,2 Prozent.

Ein Händler wies darauf hin, dass im Unterschied zu sonst üblichen Index-Veränderungen die Anleger diesmal weniger Zeit hätten, auf die jüngsten Anpassungen zu reagieren. Die Änderungen in ihren Portfolios müssten rasch vollzogen werden, was in einem vergleichsweise umsatzarmen Handel wie derzeit die Kursreaktionen verstärken könne./bek/jha/