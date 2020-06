AKTIEN IM FOKUS: Just Eat kaum erholt nach Grubhub-Deal - Delivery Hero tiefer

FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Die anstehende Übernahme des US-Essenslieferdienstes Grubhub durch den britischen-niederländischen Wettbewerber Just Eat Takeaway.com sorgt im vorbörslichen Donnerstagshandel weiter für Bewegung.

Just Eat Takeaway.com hatten am Vortag mit hohen Kursverlusten von mehr als 13 Prozent auf die Nachricht reagiert und erholten sich am Donnerstag auf der Handelsplattform Tradegate mit zuletzt plus vier Prozent ein klein wenig davon.

Spekulationen über ein Interesse sowohl der Briten als auch vom deutschen Unternehmen Delivery Hero an Grubhub hatten bereits vor Tagen die Runde gemacht. Delivery Hero gaben vorbörslich auf Tradegate am Donnerstag um mehr als ein Prozent nach.

Analyst Marcus Diebel von JPMorgan zeigte sich überrascht von der Übernahme, da das Umfeld für Essenslieferanten in den USA wettbewerbsintensiv sei und nur begrenzt rasche Synergien aus dem Deal gehoben werden könnten./ajx/jha/

