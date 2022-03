AKTIEN IM FOKUS: Lufthansa & Co stehen erneut unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aktienkurs der Lufthansa hat auch am Freitag deutlich nachgegeben. Er sackte um 5,5 Prozent ab. Auf Wochensicht steht ein Verlust von rund 20 Prozent zu Buche. Auch eine gestrichene Verkaufsempfehlung der britischen Investmentbank HSBC konnte den Kurs nicht stützen. In London fielen IAG um 4,3 Prozent und Air France-KLM gaben in Paris um 2,9 Prozent nach.

Laut der Deutschen Bank sind die Öl- und Treibstoffkosten seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent nach oben geschnellt. Über etwa eine Dekade hinweg habe der Anteil der Treibstoffkosten der Airlines an den Gesamtkosten bei 20 bis 25 Prozent gelegen. Mit dem Krieg in der Ukraine könne dieser Anteil im laufenden Jahr auf ein Drittel steigen./bek/jha/