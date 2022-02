AKTIEN IM FOKUS: Porsche und VW auf Tradegate gefragt - IPO konkretisiert sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von VW und der Holdinggesellschaft Porsche dürften nach dem Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine am Freitag wieder an ihre jüngsten Gewinne anknüpfen. Die obersten Gremien des VW-Konzerns stimmten am Vorabend einem Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG grundsätzlich zu. Die Umsetzbarkeit wird nun konkret geprüft. VW legten auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 3,2 Prozent auf 181,73 Euro zu, Porsche SE um 4,3 Prozent auf 91,84 Euro.

Nachdem am Dienstag die Erwägungen eines Börsengangs (IPO) publik gemacht wurden, ist die VW-Vorzugsaktie an diesem und dem folgenden Tag in Summe bereits um rund 10 Prozent gestiegen, bevor es dann am Donnerstag im Zuge der allgemeinen Marktschwäche um etwa 6 Prozent abwärts ging. Porsche SE waren in der Spitze um fast 20 Prozent hochgesprungen und hatten am Vortag dann rund 7 Prozent eingebüßt.

Analysten verweisen unisono auf den erheblichen Wert, der in beiden Aktien durch ein IPO freigesetzt wird. Dabei wird auf den aktuellen Konglomeratsabschlag verwiesen und die hohe Werthaltigkeit der Porsche AG, die ein zentraler Gewinnbringer der VW-Gruppe ist./ck/jha/