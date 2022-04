AKTIEN IM FOKUS: Puma-Aktien rutschen nach Corona-Ausbruch in China ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen wegen der Folgen des Corona-Ausbruchs in China haben die Aktien von Puma SE am Montag unter Druck gesetzt. Die Papiere des Sportartikelherstellers rutschten am Vormittag um 2,73 Prozent auf 73,38 Euro ab und gehörten zu den schwächsten Werten im etwas nachgebenden Dax . Verluste verzeichneten auch die Papiere anderer Hersteller von Sportwaren und Luxusgütern wie etwa Adidas und Richemont , für die China ein wichtiger Standort und Markt ist.

China erlebt derzeit den schlimmsten Corona-Ausbruch seit zwei Jahren. Wegen der strikten Null-Covid-Politik in dem Land gelten weiträumige Ausgangssperren unter anderem in Shanghai.

Auch Analysten korrigierten ihre Kursziele leicht, die allerdings noch immer weit über dem aktuellen Kurs liegen. Wegen des Corona-Ausbruchs in China senkte Adam Cochrane von Deutsche Bank Research seine Prognose für Pumas operatives Ergebnis. Grundsätzlich sehe er die Aktie aber weiter positiv. Nach den neuerlichen Kursverlusten hat Puma im laufenden Jahr beinahe ein Drittel an Wert verloren./jcf/la/jha/