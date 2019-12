AKTIEN IM FOKUS: Rohstoffwerte und Stahlaktien legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stoxx 600 Index der Rohstoffwerte hat am Freitag an der Spitze der europäischen Branchenindizes gelegen. Damit setzte der Sektor seine Erholung fort. Für Optimismus in dem stark vom Welthandel abhängigen Sektor sorgte die wohl näher rückende Unterzeichnung eines Teilabkommens zwischen den USA und China im Handelsstreit sowie die Erwartung eine Stabilisierung der Konjunktur. Gefragt waren in diesem Kontext auch die Stahlwerte, die noch immer deutlich unter ihren Höchstständen notieren.

Hierzulande legten die Papiere von Thyssenkrupp und die von Salzgitter jeweils um rund eineinhalb Prozent zu. die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co gewannen etwas mehr als ein Prozent./mf/mis