AKTIEN IM FOKUS: Shop Apotheke auf Rekordhoch und Zur Rose knapp davor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Shop Apotheke haben sich am Mittwoch den zweiten Tag in Folge zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Sie wurden nach Aussage von Händlern von der Aussicht auf fortdauernde Lockdowns in Deutschland und Europa angetrieben. In der Spitze zog der Kurs um fünf Prozent auf 221,50 Euro an. Damit belief sich der Börsenwert des Unternehmens auf fast vier Milliarden Euro.

Die Papiere des schweizerischen Konkurrenten Zur Rose verteuerten sich in Zürich um 2,5 Prozent auf 451 Franken, blieben damit aber noch etwas unter dem Rekordhoch der vergangenen Woche bei 463 Franken zurück.

In Deutschland mehren sich die Stimmen aus der Politik, die eine Verlängerung des zunächst bis Mitte Februar dauernden Lockdowns favorisieren. Zuletzt sprach sich Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gegen eine schnelle Lockerung der Corona-Regeln aus. Auch in etlichen anderen Ländern Europas deuten die Zeichen auf fortgesetzte Restriktionen.

Auch wenn Apotheken generell zugänglich bleiben, dürfte sich der Trend zum Online-Kauf noch verstärken, hieß es im Handel. Dabei macht sich wohl auch die Einstellung der Menschen bemerkbar, in Lockdown-Zeiten vermehrt Zuhause zu bleiben.

Als ein weiterer potenzieller Kurstreiber gilt die Einführung des elektronischen Rezepts. Hierzu schrieb Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank vor kurzem in einer Studie: "Nach unseren Gesprächen mit Zur Rose dürfte die Server-Infrastruktur der Gematik für E-Rezepte im zweiten Halbjahr 2021 stehen". In diesem Fall wäre im Januar 2022 die Markteinführung möglich./bek/tih/jha