AKTIEN IM FOKUS: Sprint und T-Mobile US feiern grünes Licht für Fusion

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Sprint sind am Dienstag im frühen Handel um 76 Prozent nach oben geschossen. Papiere von T-Mobile US kletterten um gut 12,5 Prozent. Die amerikanische Telekom-Tochter hat sich im wichtigen US-Kartellrechtsprozess um die Fusion mit dem kleineren Rivalen durchgesetzt.

Der zuständige Richter Victor Marrero stimmte dem mehr als 26 Milliarden Dollar (24 Mrd Euro) teuren Deal zu, wie aus seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil hervorgeht. Die Unternehmen hatten ihren Zusammenschluss bereits im April 2018 vereinbart./ag/he