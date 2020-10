AKTIEN IM FOKUS: Starkes Bestellwachstum von Just Eat treibt Delivery Hero an

FRANKFURT/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Positive Nachrichten vom Branchenkollegen Just Eat Takeaway haben hierzulande die Aktien von Delivery Hero an die Spitze des moderat steigenden Leitindex Dax getrieben. Die Papiere des deutschen Essenslieferdienstes stiegen bis zum Mittwochnachmittag um gut drei Prozent auf 102,40 Euro und erreichten damit das höchste Niveau seit Mitte August.

Just Eat Takeaway hatte im abgelaufenen Quartal in der Corona-Krise das Wachstum bei den Bestellungen deutlich steigern können. Die Anteilscheine des Unternehmens standen zuletzt im Amsterdam mehr als fünf Prozent im Plus. Just Eat Takeaway und Delivery Hero zählen bislang zu den Gewinnern der Corona-Krise./la/he