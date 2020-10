AKTIEN IM FOKUS: Übernahme von Weir-Group-Sparte treibt Caterpillar an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Caterpillar-Aktien haben am Montag im erholten Gesamtmarkt überdurchschnittlich zugelegt und von der Ankündigung eines Zukaufs profitiert. Der US-Baumaschinenhersteller will das Öl- und Gasgeschäft der britischen Weir Group übernehmen.

An der Spitze im US-Leitindex Dow Jones Industrial gewannen die Caterpillar-Anteile zuletzt 2,7 Prozent auf etwas mehr als 154 Dollar. Sie rücken somit wieder in die Nähe ihres vor gut zwei Wochen erreichten Zweijahreshochs von 156,25 Dollar. Caterpillar mache sich seine starke Bilanz zunutze, um das Öl- und Gasgeschäft zu einer deutlich gesunkenen Bewertung zu kaufen, durch das sich der Konzern neue Umsatzquellen im Ersatzteil- und Service-Geschäft erschließe, schrieb Analyst Seth Weber von RBC. Allerdings, so schränkte er ein, seien im Öl- und Gasgeschäft derzeit die Bedingungen herausfordernd. Die Wende lasse sich hier nur schwer voraussagen. Weber votiert weiter mit "Neutral" und einem Kursziel von 130 Dollar. Weir Group reagierten am Montag in London mit einem Kursanstieg von 16 Prozent auf die Verkaufspläne. Weir Group veräußere in einem derzeit sehr trüben Branchenumfeld das Öl- und Gasgeschäft schneller als erwartet, kommentierten die Analysten von Liberum. Es handele sich dabei um den finalen Schritt auf dem Weg zu einem reinen Minenkonzern mit stabileren Gewinnen./ajx/he