AKTIEN IM FOKUS: United Internet und 1&1 stimmen Anleger zuversichtlich

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positiv aufgenommene Geschäftszahlen von United Internet haben die Aktien des Telekomanbieters und Internetdienstleisters am Donnerstag zu einem Hoch seit September 2018 verholfen. In der Spitze legten sie bis auf 43,88 Euro zu. Zuletzt kosteten sie 42,89 Euro, das war ein Plus von mehr als fünf Prozent.

Der MDax -Konzern und dessen im SDax notierte Tochter 1&1 Drillisch kommen weiter ordentlich durch die Corona-Krise. 1&1 Drillisch rückten am Donnerstag auf ein Hoch seit Oktober 2019 vor und gewannen zuletzt als einer der Index-Favoriten 2,2 Prozent.

Der Umsatz von 1&1 Drillisch sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs. Der bestätigte Ausblick stimme zuversichtlich. Bei United Internet lobte der Analyst die Entwicklung im Geschäft mit Unternehmenskunden./ajx/jha/