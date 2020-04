AKTIEN IM FOKUS: VW mit Erholungshoch, Daimler stark - Beratung über Autoprämie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Volkswagen sind am Mittwoch nach detaillierten Geschäftszahlen auf ein neues Erholungshoch von 129,90 Euro geklettert. Dabei legte die Akten der Wolfsburger bis zu 3 Prozent zu. Daimler waren mit plus 2 Prozent nicht ganz so stark. Beide hatten bereits Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt, die Analyst George Galliers von Goldman Sachs nun bestätigt sah. BMW-Aktien gewannen 1,25 Prozent.

Interessanter sind daher wohl die anstehenden Beratungen über eine mögliche Autoprämie in Deutschland. Die Ministerpräsidenten der drei Autoländer - Stephan Weil (SPD), Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) - wollen sich am Nachmittag zusammenschalten.

Nach Ansicht des VW -Betriebsrats sollte ein Fördermodell unter anderem eine "Impuls-Prämie" für Neuwagenkäufe inklusive Leasing umfassen, die auch für moderne Verbrenner gilt und über "einen klar begrenzten Zeitraum" läuft. Sie sollte ähnlich hoch sein wie die "Abwrackprämie" in der Finanzkrise 2009 und sich auch auf junge Gebrauchtwagen bis zum Alter von einem Jahr erstrecken. Zudem hofft VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh auf eine "zusätzliche Abwrackprämie obendrauf" für verschrottete Altautos der Abgasnormen Euro-3 und Euro-4./ag/mis