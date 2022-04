AKTIEN IM FOKUS: Windkraftaktien zollen Erholung Tribut - Nordex sehr schwach

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der starken Vorwoche haben Aktien von Nordex am Montag nachgegeben. Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen sackten um 5 Prozent ab, nachdem sie sich in den vergangenen fünf Handelstagen um bis zu 15 Prozent erholt hatten. Auch Vestas zollten der jüngsten Stabilisierung Tribut, während Siemens Gamesa in Sichtweite der Zweijahrestiefs dahin trudeln.

Jefferies-Experte Lucas Ferhani startete die Bewertung von Vestats und Siemens Gamesa in einer Studie mit "Underperform" und "Hold". Der Wind habe sich noch nicht gedreht, so Ferhani mit Verweis auf Kostendruck, Zulieferprobleme und hohen Investitionsbedarf. Sein Kollege Constantin Hesse blieb derweil bei Nordex auf "Buy". Er setzt auf beschleunigten Wandel hin zu Erneuerbaren Energien und damit gut gefüllte Auftragsbücher. Ferhani hält eine Menge des Hypes beim Thema Energieunabhängigkeit im Zuge des Ukraine-Kriegs durch die jüngste Rally bereits eingepreist, weit bevor er sich ab 2024 wirklich materialisieren dürfte./ag/jha/