Aktien-Millionäre schauen nur auf das Spielfeld und nie auf das Ergebnis

Aktien-Millionäre scheinen ein geheimes Talent zu besitzen. Oder der Erfolg ist auf pures Glück zurückzuführen.

Manche konnten sicher auf ein reiches Erbe zurückgreifen. Oder sind in Wahrheit als Milliardäre gestartet.

Eines ist sicher: Nicht alle Aktien-Millionäre sind gleich. Dennoch scheinen die Damen und Herren Millionäre irgendetwas anders zu machen als der Amateur.

Nach diesem irgendetwas muss man eigentlich nicht lange suchen. Denn einen Aktien-Amateur erkennt man sofort.

Es sind jene, die täglich, stündlich oder sogar minütlich auf die Kurse schauen. Dabei wissen Aktien-Millionäre sehr genau, dass das Spiel ganz woanders gewonnen wird.

Aktien-Millionäre schauen nicht auf Aktienkurse

Für die einen sind bunte Aktienkurse das köstlichste Adrenalin. Für die anderen ist die Pseudowissenschaft der technischen Aktienanalyse einfach nur Zeitverschwendung.

Ich stehe irgendwo dazwischen. Allerdings interessieren mich weniger die Aktienkurse an sich, sondern lediglich die daraus extrahierten Trendindikatoren.

Oft kann man an diesen Kennzahlen sehr leicht erkennen, ob die jeweilige Aktie momentan zu viel oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten sind ist mir die tägliche, stündliche oder gar minütliche Kursentwicklung herzlich egal.

Die Droge ist überall

Dennoch ist mir klar, dass sich Börseneinsteiger heutzutage mehr denn je mit Aktienkursen bombardieren lassen. Die Droge kommt mittlerweile hübsch präsentiert als Smartphone-App.

Wer das richtige Muster aus den Linien herauslesen kann, sitzt in den Köpfen der Nutzer schnell am Tisch der Aktien-Millionäre. Die Kurse sind das offizielle Spielfeld, auf dem die ganze Welt um den finanziellen Erfolg kämpft.

Doch das ist in Wahrheit nicht das Spielfeld, auf dem die Aktien-Millionäre agieren. Denn alles, was man an der Kursentwicklung erkennen kann, sind die Kauf- und Verkaufsabsichten der anderen Marktteilnehmer.

Auf diesen Zaubertrick fallen fast alle herein

Aktienkurse entstehen durch Angebot und Nachfrage. Daher scheint es absolut sinnvoll zu sein, sich an dem zu orientieren, was die anderen machen.

Oder besser gesagt: Gemacht haben. Denn alles, was die Kurse zeigen, ist bereits das Ergebnis von Entscheidungen, die teilweise Jahrzehnte zurückliegen.

Es ist wie ein guter Zaubertrick. Während alle Welt auf die bunten Aktienkurse schaut, arbeiten die Aktien-Millionäre schon an der nächsten Million.

Was andere gerade kaufen wollen, fällt dabei nicht ins Gewicht. Es gilt vielmehr herauszufinden, was man selbst jetzt kaufen und bis zum maximalen Erfolg halten möchte.

Das Spielfeld der Aktien-Millionäre

Marktgröße, Innovationen, Synergien - das sind die Spielfelder, auf denen sich die Aktien-Millionäre bewegen. Oder eher gesagt: bewegt haben.

Dich begeistern momentan die Aktienkurse der E-Auto-Produzenten? Glückwunsch! Doch dieses Spielfeld haben Aktien-Millionäre wahrscheinlich bereits vor mehr als zehn Jahren für sich entdeckt. Die Ergebnisse sind für alle sichtbar.

Heute ist es die augmentierte Realität, autonomes Fahren oder womöglich Kernfusion. Für was auch immer sich die kommenden Aktien-Millionäre derzeit begeistern - an den Aktienkursen allein wird man es niemals ablesen können.

