Aktien New York: Anleger greifen nach Rücksetzer wieder vorsichtig zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Dienstag wagen sich die ersten Käufer an der Wall Street wieder aus der Deckung. Angesichts durchwachsener Unternehmensnachrichten hielt sich die Kauflaune aber in Grenzen.

Der Dow Jones Industrial stieg am Mittwoch in der ersten halben Handelsstunde um 0,35 Prozent auf 28 778,85 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex seiner vorherigen Rally etwa Tribut gezollt und um gut ein halbes Prozent nachgegeben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 , der am Dienstag nur knapp ins Minus gerutscht war, gewann zur Wochenmitte 0,51 Prozent auf 12 145,02 Zähler./gl/he