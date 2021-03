Aktien New York Ausblick: Dow stabil und Nasdaq fest - Anleihenrenditen sinken

NEW YORK (dpa-AFX) - Sinkende Renditen am US-Anleihemarkt dürften am Montag die Wall Street und auch die Nasdaq-Börsen stützen. Hinzu kommt, dass die Zahl der Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten weiter sinkt und seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden vor knapp zwei Monaten mittlerweile mehr als 100 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus verabreicht wurden. Damit gingen die Impfungen deutlich rascher voran als gedacht, denn Biden hatte als Zeitraum für die Verimpfung der 100 Millionen Dosen die ersten 100 Tage seiner Amtszeit und damit Ende April angegeben.

Der Dow Jones Industrial wurde vom Broker IG rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenauftakt 0,09 Prozent tiefer auf 32 598 Punkte taxiert. Den Nasdaq 100 erwartet IG mit plus 1,01 Prozent auf 12 950 Zähler. Zugleich fiel am US-Rentenmarkt die Rendite richtungsweisender zehnjähriger Staatsanleihen wieder etwas deutlicher unter 1,7 Prozent und die 30-jähriger Bonds unter 2,4 Prozent.

Unter den Einzelwerten dürfte es relativ ruhig bleiben. Im Fokus stehen aktuell Nebenwerte. So will die US-Billigfluggesellschaft Jetblue eine Wandelanleihe begeben, was vorbörslich zu einem Kursabschlag von 3,7 Prozent führte.

Zudem sprangen die Anteilsscheine von Kansas City Southern um etwas mehr als 18 Prozent hoch, während Canadian Pacific Railway um etwas mehr als 2 Prozent nachgaben. Der kanadische Eisenbahnkonzern will Kansas City Southern für 25 Milliarden US-Dollar in Aktien und bar übernehmen. So soll das erste Bahnnetz aus einer Hand entstehen, dass Kanada, die USA und Mexiko miteinander verbindet.

Nahezu unverändert indes präsentierten sich vorbörslich die Papiere von T-Mobile US und Linde . Beide sind von diesem Montag an Mitglied im S&P 100 ./ck/jha/