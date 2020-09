Aktien New York Ausblick: Konjunkturhoffnung beschert neue Gewinne und Rekorde

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürfen die Anleger am Mittwoch erneut auf Kursgewinne und Rekorde hoffen. Bisher sei die Erholung an den Börsen von den Technologieunternehmen als Nutznießern der Corona-Pandemie sowie der weltweit lockeren Geldpolitik getragen worden, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda Europe. Doch nun könnten robuste Konjunkturdaten für noch mehr Optimismus sorgen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Börsenstart 0,47 Prozent höher bei 28 781 Punkten. Damit würde sich der US-Leitindex weiter seinem Bewertungsniveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie nähern - zum Rekordhoch von 29 568 Punkten aus dem Februar fehlen ihm nur noch gut 200 Punkte. Dagegen markieren der marktbreite S&P 500 und vor allem die Indizes an der Technologiebörse Nasdaq schon jetzt Bestmarken in Serie, was sich zur Wochenmitte fortsetzen dürfte.

Die letzten Daten zur Unternehmensstimmung hätten unter dem Strich ermutigende Signale gesendet, betonte Experte Erlam. Der am Mittwoch veröffentlichte, monatliche Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP zur Beschäftigungsentwicklung in der Privatwirtschaft blieb zwar deutlich hinter den Markterwartungen zurück und sorgte so für einen kleinen Stimmungsdämpfer. Doch dessen Aussagekraft für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag gilt als begrenzt. Falle dieser gut aus, könnte er weitere Hoffnungen bei den Investoren sprießen lassen, so Erlam. Am Mittwoch stehen zudem noch Daten zum Auftragseingang der US-Industrie auf der Agenda.

Dass der Quartalsverlust von Macys deutlich geringer als befürchtet ausfiel, ließ die Aktien des Warenhausbetreibers vorbörslich um mehr als fünf Prozent steigen. Vor allem die Margen hätten die Erwartungen übertroffen, kommentierte Analystin Alexandra Walvis von der US-Investmentbank Goldman Sachs./gl/jha/