Aktien New York Ausblick: Konjunkturoptimismus treibt an - Nasdaq vor Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Anhaltender Konjunkturoptimismus dürfte die Kurse an den US-Börsen am Dienstag weiter nach oben befördern. Zugleich hält der Boom bei Technologie-Aktien an, der Nasdaq-100-Index könnte sein bisheriges Rekordhoch bei 11 069 Punkten aus der Vorwoche überspringen.

Der Dow Jones Industrial tendiert derweil wieder in Richtung der runden Marke von 27 000 Punkten: Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart taxierte der Broker IG den US-Leitindex 0,95 Prozent höher auf 26 933 Punkten. Europäische und amerikanische Aktien liefen aktuell stark angesichts der Meilenstein-Einigung der Europäischen Union auf das größte Haushalts- und Finanzpaket ihrer Geschichte zur Bekämpfung der Coronakrise, kommentierte Analyst Edward Moya vom Währungshändler Oanda. Gleichzeitig schienen die Virus-Infektionen in den USA ihren Höhepunkt zu erreichen, während Quartalszahlen von US-Konzernen beeindruckten, führte Moya aus. Jüngstes Beispiel ist der IT-Konzern IBM , der mit seinem Zahlenwerk die Anleger zu überzeugen wusste. Zwar musste IBM in der Corona-Krise deutliche Abstriche machen, schlägt sich aber dank eines florierenden Cloud-Geschäfts bislang deutlich besser als erwartet. Die Prognosen der Wall-Street-Analysten übertraf das Computer-Urgestein deutlich. Vorbörslich legten die Anteile des Dow-Konzerns um mehr als fünf Prozent zu. Coca-Cola bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal deutlich zu spüren. Umsatz und Ergebnis lagen aber in etwa im Rahmen der Erwartungen am Markt. Seit April habe sich die Situation zudem wieder verbessert, hieß es von dem Getränkehersteller. Das reichte für ein vorbörsliches Plus von 2,3 Prozent. Der Tabakhersteller Philip Morris schlug sich im zweiten Jahresviertel ebenfalls besser als erwartet. Auch mit dem Jahresausblick für den bereinigten Gewinn je Aktie liegt Philip Morris über den Marktschätzungen. Die Papiere des Marlboro-Konzerns verteuerten sich vorbörslich um dreieinhalb Prozent. Der Rüstungskonzern Lockheed Martin erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Darauf reagierten die Aktien vorbörslich mit plus 3,5 Prozent./ajx/mis