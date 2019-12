Aktien New York Ausblick: Rekordjagd dürfte zum 'Hexensabbat' weitergehen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte die Rekordfahrt am Freitag erst einmal weitergehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial etwa eine Stunde vor Handelsstart auf 28425 Punkte und damit 0,17 Prozent oberhalb des Schlusskurses vom Donnerstag. Dies würde einen neuen Höchststand bedeuten, nachdem der Index am Vortag bis auf 28 381 Zähler gestiegen war.

Am Ende der letzten vollen Handelswoche des Jahres ist an den Finanzmärkten wieder "Hexensabbat". Es ist einer von vier großen Verfallstagen im Jahr, an dem vier Derivate-Typen, Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien an einem Tag auslaufen. Dabei können Kurse ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Denn Spekulanten können dann versuchen, die jeweiligen Aktien oder Indizes in eine gewünschte Richtung zu schieben.

Mit einem vorläufigen Burgfrieden im US-chinesischen Handelskonflikt und dem nun kommenden Brexit sind vorerst zwei große politische Unsicherheitsquellen vom Tisch. Zudem spielt das Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump an den Märkten keine wesentliche Rolle. Der Senat, der mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit dafür stimmen müsste, wird von Republikanern dominiert. Dass es dazu kommt, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Werbung Knock-Outs zum Dow Jones Kurserwartung Dow Jones-Index wird steigen Dow Jones-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Bei den Unternehmen stand am Donnerstag nach Börsenschluss Nike mit seinen Zahlen aus dem zweiten Geschäftsquartal im Fokus. Der Sportartikelhersteller steigerte Umsatz und Ergebnis zuletzt deutlich - unterm Strich kam ein Plus von rund einem Drittel heraus. An der Börse gab die Aktie allerdings zuletzt vor Handelsbeginn um 1,6 Prozent nach. Allerdings hatte der Kurs zuletzt auch sehr stark zugelegt. Einige Anleger könnten daher nun erst einmal Gewinne mitnehmen.

Noch stärker abwärts ging es für den Stahlproduzenten US Steel , dessen Aktie nach einer Gewinnwarnung und angekündigten Werksschließungen sowie einer Kürzung der Dividende vorbörslich um 8,3 Prozent absackte. Es seien harte Nachrichten gewesen, schrieb ein Händler diesbezüglich.

Der kanadische Smartphone-Hersteller Blackberry war angesichts übertroffener Gewinnerwartungen im dritten Quartal stark gefragt: Die Aktie gewann vor Handelsbeginn rund 10 Prozent dazu./kro/mis