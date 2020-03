Aktien New York Ausblick: Wall Street mit Verlust erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Vortageserholung dürfte es an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte wieder kräftig bergab gehen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial kurz vor Handelsstart rund 5 Prozent tiefer bei 20 180 Punkten. Am Dienstag war der US-Leitindex um mehr als 5 Prozent gestiegen./edh/jha/