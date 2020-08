Aktien New York Ausblick: Weitere Kursgewinne dank Entspannung im Handelsstreit

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street können sich am Dienstag auf weitere Kursgewinne freuen. Dank leicht positiver Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial über eine Stunde vor dem Börsenstart 0,57 Prozent im Plus auf 28 468 Punkte.

Der bekannteste US-Aktienindex hatte anders als zuletzt schon zu Wochenbeginn stärker als die anderen Indizes zugelegt - und den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, als der Corona-Börsencrash begonnen hatte. Trotz Spannungen halten die USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits fest.

Die großen Technologieaktien und die Kursrally von Tesla seien in aller Munde und hätten zweifellos einen maßgeblichen Anteil an den steigenden Märkten, schrieb Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Der Aufschwung werde aber nicht nur von den an der Börse Billionen Dollar schweren Riesen Amazon , Apple , Microsoft und Alphabet getragen, sondern auch von kleineren Technologietiteln, dem Comeback einiger großer Einzelhändler, sowie insbesondere einer weiter extrem lockeren US-Geldpolitik.

Aktien wie die des Softwarespezialisten für Videokonferenzen Zoom oder des Messaging-Dienstes Slack hätten es ohne die Corona-Pandemie wohl nie auf ihre jetzigen Bewertungsniveaus geschafft. Zudem hätten starke Quartalszahlen Handelstiteln wie Walmart , Target und Best Buy Kursgewinne beschert.

Vorbörsliche Kursbewegungen gab es am Dienstag vor allem im Zusammenhang mit anstehenden Veränderungen im Dow Jones. Ende August wird der Aktiensplit des Indexmitglieds Apple wirksam. Weil dadurch die Gewichtung des iPhone-Herstellers im Leitindex sinkt, muss ein anderer Techwert die Lücke schließen. Deshalb wird der Softwarehersteller und SAP -Rivale Salesforce, der zudem nach Handelschluss Geschäftszahlen vorlegt, den Platz des Ölkonzerns Exxon Mobil einnehmen.

Weichen müssen auch der Pharmakonzern Pfizer und der erst vor kurzem durch eine Fusion entstandene Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Raytheon Technologies. Nachrücker sind der Biotechkonzern Amgen und der Mischkonzern Honeywell . Während die Indexaufsteiger vorbörslich um bis zu vier Prozent zulegten, ging es für die Absteiger zwischen einem und über anderthalb Prozent nach unten.

Die an der Wall Street notierten Anteilsscheine von Alibaba gewannen nach den Vortags-Rekorden vergleichsweise bescheidene 0,7 Prozent. Der Finanzarm der chinesischen Online-Handelsplattform plant einen der größten Börsengänge der Geschichte. Die Ant Gruppe des Milliardärs Jack Ma beantragte ein Doppellisting in Hongkong und Shanghai./gl/mis