Aktien New York Ausblick: Wenig verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnet sich am letzten Handelstag des laufenden Jahres ein ruhiger Handel ab. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit minus 0,10 Prozent auf 36 387 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sah IG 0,05 Prozent höher bei 16 436 Punkten.

Marktbewegende Nachrichten gab es zunächst weder aus der Unternehmens- noch aus der Konjunkturwelt. Fachleute rechnen mit einem dünnen Handel, wichtige Weltbörsen wie Frankfurt, Tokio und Zürich bleiben an diesem Tag geschlossen./he/jsl