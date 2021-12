Aktien New York: Corona-Unsicherheit sorgt für deutliche Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street haben nach den jüngsten Kursgewinnen wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Am Montag gaben die wichtigsten Aktienindizes deutlich nach. Die Investoren agierten vorsichtiger wegen der weiter schwelenden Unsicherheit, die rund um die Coronavirus-Variante Omikron und die ungebrochen hohe Inflation herrscht. Die kommenden Tage stehen vor diesem Hintergrund im Zeichen der Geldpolitik - unter anderem mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch.

Der Dow Jones Industrial fiel am Montag um 0,85 Prozent auf 35 665,64 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,72 Prozent auf 4678,02 Zähler. Für den technologieorientierten Nasdaq 100 ging es um 1,12 Prozent auf 16 148,70 Punkte nach unten.

"Angesichts der nach wie vor konstant hohen Inflation in den Vereinigten Staaten erwarten die Märkte weitere Signale in puncto Zinswende", sagte Marktbeobachter Timo Emden mit Blick auf die Fed-Sitzung. Es wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank auf die hohe Inflation reagiert und den Ausstieg aus ihrer extrem lockeren Ausrichtung beschleunigt. Derzeit geht am Markt aber auch wieder die Frage um, inwieweit Omikron den geldpolitischen Spielraum doch wieder einschränken könnte.

Die wieder neu aufgeflammten Corona-Sorgen belasteten insbesondere Aktien aus der Flugzeug- und Reisebranche. So sackten die Papiere von Boeing am Dow-Ende um fast vier Prozent ab. Für die Anteilsscheine der Fluggesellschaften American Airlines und United Airlines ging es um rund fünf beziehungsweise knapp sechs Prozent nach unten. Die Anteilseigner des Kreuzfahrtanbieters Royal Caribbean mussten ein Minus von fast fünf Prozent verkraften. Erneute Verschärfungen der Corona-Regelungen würden Unternehmen aus diesen Sektoren wieder hart treffen.

An der Dow-Spitze zogen die Aktien von Coca-Cola um 2,6 Prozent an. Analystin Andrea Teixeira von der Bank JPMorgan setzte in einer Studie auf Wachstum bei dem Brausekonzern im kommenden Jahr. Zudem leide die starke Marke weniger unter Kostendruck und obendrein seien die Papiere günstig.

Der im S&P 500 gelistete Pharmariese Pfizer will das Pharmaunternehmen Arena Pharmaceuticals übernehmen. Dafür bietet Pfizer den Inhabern von Arena-Aktien 100 US-Dollar je Papier. Die Anteilscheine von Arena Pharmaceuticals schnellten um gut 80 Prozent auf rund 90 Dollar in die Höhe und auch die Anleger von Pfizer zeigten sich erfreut, wie das Plus von fast 5 Prozent zeigte.

Unter den Technologiewerten hatten die Aktien von Apple zunächst ihren Rekordlauf fortgesetzt, bevor der Schwung angesichts des schwachen Gesamtmarktes nachließ. Im frühen Handel hätte der Computerkonzern in puncto Marktkapitalisierung beinahe erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar geknackt. Zuletzt notierten die Anteilsscheine knapp ein Prozent im Minus.

Die Papiere von Qualcomm hatten im frühen Handel ebenfalls eine Bestmarke erreicht und lagen zuletzt noch moderat im Plus. Hier rechnet JPMorgan mit einer Neubewertung der Aktien des Halbleiterherstellers und nahm sie in eine Liste besonders vielversprechender Anlagen auf. Der Experte Samik Chatterjee setzt dabei unter anderem auf den Rückenwind nachlassender Lieferengpässe im Chipsektor./la/men