Aktien New York: Dow legt etwas zu - Nasdaq nach der Vortagsrally im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street bleibt am Freitag auch wegen eines Hoffnungsschimmers im Ukraine-Krieg vorsichtigen Schrittes auf Erholungskurs. Nachdem am Vortag die Technologiewerte an der Nasdaq eine Rally starteten, waren nun die Standardwerte gefragt. Als Treiber fungierte, dass Russland nach Kremlangaben bereit zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine ist.

Ungeachtet des weiteren Vorrückens russischer Streitkräfte, die bis in die Hauptstadt Kiew vordrangen, stieg der Dow Jones Industrial nach gut einer halben Handelsstunde um 0,73 Prozent auf 33 467,93 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,45 Prozent auf 4307,86 Punkte zu. Im Tech-Sektor wurden die Anleger nach der Vortagesrally aber vorsichtiger, der von diesen bestimmte Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,41 Prozent auf 13917,17 Zähler nach.

Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte das Angebot für ein Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin zweimal unterbreitet. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko sei bereit, die Bedingungen für ein Treffen der russischen und der ukrainischen Delegation zu schaffen./tih/he