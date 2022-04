Aktien New York: Dow setzt Talfahrt fort - Angst vor weiteren Lockdowns in China

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Abwärtsbewegung vom Freitag zu Beginn der neuen Woche gebremst fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank am Montag im frühen Handel um 1,07 Prozent auf 33 450,83 Punkte, nachdem er am Freitag um rund 2,7 Prozent abgesackt war. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 1,17 Prozent auf 4221,99 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 0,39 Prozent auf 13 305,42 Punkte ein.

Seit Wochenausklang lastet eine verstärkte Zinsangst auf der Stimmung der Anleger. Insbesondere Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai hatten die zuvor gute Marktstimmung kippen lassen. Hinzu kam am Montag Sorge um die Auswirkungen der chinesischen Corona-Politik auf die Weltwirtschaft. Nach der Entdeckung von einigen Dutzend Corona-Infektionen in Peking müssen sich alle 3,5 Millionen Einwohner des größten Stadtteils Chaoyang in drei Runden alle zwei Tage testen lassen. Die Angst vor strengen Ausgangssperren auch in der chinesischen Hauptstadt sorgte für Hamsterkäufe und leere Regale in Supermärkten./edh/he