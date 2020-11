Aktien New York: Dow steigt über 28 000 Punkte trotz ungewissem Wahlausgang

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz des noch völlig unklaren Ausgangs der US-Präsidentschaftswahl haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch ihren klaren Erholungskurs fortgesetzt. Dabei hatten Börsianer im Vorfeld dieses Szenario einer Hängepartie mit einem sich hinziehenden Wahlergebnis und möglichen juristischen Anfechtungen befürchtet. Angeführt wurde die Gewinnerliste von den sehr starken Technologiewerten sowie Aktien aus dem Gesundheitssektor.

Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel über die Marke von 28 000 Punkten. Zuletzt notierte der US-Leitindex 1,86 Prozent höher bei 27 992,04 Punkten. Damit summiert sich das Dow-Plus in dieser Woche nun auf rund 5,6 Prozent, nachdem das Börsenbarometer in der Vorwoche rund 6,5 Prozent eingebüßt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann am Mittwoch 2,45 Prozent auf 3451,65 Punkte. Der Nasdaq 100 rückte um satte 4,06 Prozent auf 11 737,54 Zähler vor./edh/he