Aktien New York: Dow und S&P scheuen erneuten Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Montag bei US-Aktien wankelmütig in den Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial näherte sich in den Anfangsminuten zwar bis auf wenige Punkte seiner Bestmarke vom vergangenen Freitag, im Anschluss ließen sie es aber langsamer angehen. Nach einem zeitweisen Ausflug ins Minus legte der Leitindex zuletzt um 0,09 Prozent auf 35 707,88 Punkte zu.

Zum Auftakt einer Börsenwoche geprägt von hochkarätigen Unternehmensberichten bewegten sich auch die übrigen New Yorker Leitindizes moderat im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 legte 0,28 Prozent auf 15 397,65 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,11 Prozent auf 4549,99 Zähler. Auch er vermied es, seinen Rekord vom Freitag nochmals zu toppen.

Am Markt hieß es, die Anleger warteten zu Wochenbeginn erst einmal ab, was die auf Hochtouren laufende Berichtssaison in den kommenden Tagen zu bieten habe. Im Hinterkopf blieben vor der nächsten Sitzung der US-Notenbank Fed auch die Inflationssorgen, hieß es. Auf der Agenda steht der Zinsentscheid aber erst in der kommenden Woche./tih/he