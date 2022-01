Aktien New York: Erholung geht weiter - Inflation wie erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach neuen Inflationsdaten haben die US-Börsen am Mittwoch ihre jüngste Erholung fortgesetzt. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent. Das ist die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982, sie wurde von Analysten jedoch erwartet. Der Druck auf die US-Notenbank nehme nun zunächst etwas ab, in den Kursen seien potenzielle Maßnahmen der Währungshüter bereits eingearbeitet, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,36 Prozent auf 36 383 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,39 Prozent auf 4731 Punkte vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 - am Montag noch auf dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober - ging die Erholungsrally mit einem Zuwachs von 0,46 Prozent auf 15 917 Zähler weiter.

Am US-Anleihemarkt sank derweil die Rendite auf zehnjährige Papiere wieder Richtung 1,7 Prozent. Auch das sorgte für Erleichterung. Stratege Marko Kolanovic von der Investmentbank JPMorgan sieht aber selbst in steigenden Zinserwartungen und Kapitalmarktrenditen keine wirkliche Belastung für Aktien. Sie sprächen vielmehr für Umschichtungen aus Wachstumstiteln in werthaltige Papiere./ajx/he