Aktien New York: Erholung geht weiter - Nasdaq 100 und S&P mit Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen geht die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones Industrial stand am Montag zwei Stunden vor Schluss 0,73 Prozent höher bei 35 377,81 Punkten, nachdem der Leitindex in der vergangenen Woche wegen Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik mehr als ein Prozent eingebüßt hatte. Er blieb damit auf Tuchfühlung zur seinem Rekord, der bei 35 681 Zählern liegt.

Händlern zufolge griffen die Anleger auf dem ermäßigten Kursniveau seit Freitag wieder zu - und dies zeigte sich auch am erweiterten US-Aktienmarkt mit erneuten Rekorden bei zwei vielbeachteten Indizes. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,96 Prozent auf 4484,40 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 schaffte mit 15 318,59 Punkten ein kräftiges Plus von 1,50 Prozent.

Am Freitag hatten Aussagen eines US-Notenbankers, der als Anhänger einer lockeren Geldpolitik gilt, die Ängste wegen einer geldpolitischen Verschärfung schon wieder etwas gemildert und damit das Interesse an Aktien erneut geweckt. Derweil mehren sich auch die Anzeichen, dass die erneute Corona-Infektionswelle konjunkturell ihre Spuren hinterlässt. Den Währungshütern könnte dies für eine mögliche Straffung der Geldpolitik mehr Zeit geben.

Den meisten Gesprächsstoff lieferten am Montag die Aktien von Trillium Therapeutics wegen einer milliardenschweren Übernahme durch Pfizer . Sie konnten ihren Wert mit 17,67 Dollar gegenüber dem Schlusskurs am Freitag fast verdreifachen. Der Kurs blieb damit aber etwas unter der 18,50 Dollar-Offerte des Pharmariesen zurück, dessen Aktien um 2,6 Prozent zulegten.

Die Kursgewinne bei Pfizer wurden allerdings noch stärker mit einer Rally des Impfstoff-Partners Biontech in Zusammenhang gebracht, dessen Papiere in ihrem New Yorker Haupthandel um neun Prozent anzogen. Das Coronavirus-Vakzin der beiden Konzerne wurde nun in den USA vollständig zugelassen. Börsianer erwarten dies auch bald für das Konkurrenz-Mittel von Moderna , hier legten die Aktien ebenfalls deutlich um 6,5 Prozent zu.

Am Gesamtmarkt kamen größere Gewinner zum Beispiel aus den Sektoren Technologie und Öl. Ein deutlich erholter Ölpreis ließ im Dow unter anderem die Chevron -Aktien um 2,7 Prozent steigen, während die Titel von ExxonMobil oder ConocoPhillips im S&P 500 sogar um jeweils vier Prozent stiegen.

Im Chipsektor sorgte es allgemein für gute Stimmung, dass die chinesische Kartellbehörde den Kauf von Maxim Integrated durch Analog Devices zugelassen hat. Die Maxim-Aktien rückten um 4,3 Prozent vor, während jene von Analog 1,2 Prozent zulegten. Am Markt hieß es, dies könne auch ein gutes Omen sein für die Xilinx-Übernahme durch AMD . Diese beiden Aktien rückten um 5,1 respektive 2,7 Prozent vor.

Bei den Fahrdienstvermittlern Uber und Lyft reagieren die Anleger anfangs verhalten auf die Nachricht, dass ihnen wegen eines Gerichtsentscheids im Bundesstaat Kalifornien neue Unsicherheit beim Status der Fahrer droht. Sie schüttelten die Enttäuschung darüber aber ab, zuletzt drehten die Kurse mit bis zu 2,4 Prozent ins Plus./tih/he