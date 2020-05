Aktien New York: Erholung nach Vortagesverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts fortgesetzter Lockerungen von Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch neuen Schwung erhalten. Zudem stützte die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt vor den in Kürze anstehenden US-Rohöllagerdaten.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 1,37 Prozent auf 24 537,71 Punkte und machte damit einen Großteil seiner Vortagesverluste wieder wett. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,49 Prozent auf 2966,56 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,61 Prozent auf 9447,90 Punkte vor./ck/he