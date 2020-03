Aktien New York: Hoffnung auf mehr Hilfen treibt US-Börsen zur Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer erneuten Talfahrt zum Wochenstart haben die US-Börsen am Dienstag einen weiteren Erholungsversuch gestartet. Anleger hoffen auf eine rasche politische Einigung über ein weiteres Hilfspaket gegen die Coronavirus-Krise. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, zeigte sich zuversichtlich, dass binnen weniger Stunden eine Einigung erreicht werde.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg kurz nach dem Handelsstart um 6,25 Prozent auf 19 753,78 Punkte. Zum Wochenstart hatte der Streit zwischen Demokraten und Republikanern über Details zu dem Billionen schweren Hilfspaket den US-Leitindex noch auf das tiefste Niveau seit November 2016 gedrückt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 5,36 Prozent auf 2357,38 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 4,84 Prozent auf 7345,96 Punkte.

Nun setzten Anleger darauf, dass sich Senat und Kongress an diesem Tag zusammenraufen und das avisierte Paket beschließen. Immerhin steigt der Druck auf die Akteure von Tag zu Tag. Zudem wurden die weiteren Hilfsmaßnahmen der US-Notenbank (Fed), die am Vortag bekannt gegeben wurden, positiver bewertet.

Die insgesamt gestiegene Zuversicht an den Finanzmärkten zeigte sich schon in den teils deutlichen Kurssprüngen an den asiatischen und den europäischen Aktienmärkten. "Die Stimmung hat sich aufgehellt", bestätigte auch ein US-Marktstratege. "Aber das einen Wendepunkt zu nennen, ist noch zu früh." Das Hin und Her der Börsen gleiche mehr einem Tauziehen. "Es wird zwar alles Erdenkliche getan, aber zugleich sehen wir einen Kampf gegen sehr schwache Wirtschaftsdaten und weiterhin beunruhigende Trends mit Blick auf die Covid-19-Daten." Für Risikowerte wie Aktien sei er daher zurzeit eher neutral gestimmt./ck/mis