Aktien New York: Im Plus - Dow pendelt um 35 000-Punkte-Marke

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre moderaten Vortagesverluste wettgemacht. Der Dow Jones Industrial übersprang erneut die Hürde von 35 000 Punkten. Unterstützung kam einerseits durch Aussagen von US-Notenbank-Präsident Jerome Powell zur Geldpolitik und andererseits durch die anlaufende Berichtssaison.

Kurz nach dem Handelsstart gewann der bekannteste Wall-Street-Index Dow 0,33 Prozent auf 35 003,87 Punkte. Bis zu seinem im Mai erreichten Rekordhoch ist es nur noch ein Katzensprung. Der S&P 500 legte um 0,40 Prozent auf 4386,96 Zähler zu, nachdem der marktbreite Index bereits tags zuvor eine neue Bestmarke erzielt hatte. Der Nasdaq 100 , der am Dienstag erstmals die 15 000-Punkte-Hürde genommen hatte, rückte nun um 0,52 Prozent auf 14 951,77 Punkte vor.

In vorbereiteten Bemerkungen für den Finanzausschuss des US-Parlaments bekräftigte Fed-Chef Powell, dass es noch eine Weile dauern werde, bis die Wirtschaft so weit sei, dass über eine Reduzierung der geldpolitischen Unterstützung nachgedacht werden könne. Allerdings sei zu erwarten, dass sich die zuletzt positive Entwicklung fortsetze. Der Diskussionsprozess über die künftige Geldpolitik werde fortgeführt. Powell wird an diesem Abend für seine halbjährliche Anhörung vor den Ausschuss treten./ck/jha/