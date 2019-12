Aktien New York: Immer neue Rekorde - Investoren setzen auf die USA

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am letzten Handelstag der Woche kennt die Rekordjagd an der Wall Street kein Ende. Die großen Börsenindizes erklommen am Freitag neue Höchststände. "Möglicherweise muss der eine oder andere Anleger noch aufspringen, um den Zug vor dem Jahresende nicht komplett zu verpassen", vermutete ein Händler. Der Leitindex Dow stieg um 0,44 Prozent auf 28 500,70 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Gewinn von 1,3 Prozent ab. Seit Jahresbeginn steht für den Dow ein beachtliches Plus von 22 Prozent zu Buche.

Investoren setzen zum Jahresende verstärkt auf US-Aktien: Laut der Bank of America flossen in der vergangenen Woche 16,6 Milliarden US-Dollar in US-Aktien. "Der größte Zufluss seit 13 Wochen", sagte Analyst Michael Hartnett. Schwergewichte stünden auf den Kauflisten ganz oben. Mehr als 10 Milliarden Dollar flossen demnach in Titel mit ohnehin schon hohem Börsenwert. Experte Kenneth Worthington von JPMorgan merkte mit Blick auf den großen Finanzmakler Charles Schwab an, Investoren zögen Mittel aus Geldmarktfonds ab und leiteten diese in Aktien um.

Neue historische Höchstmarken meldeten auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 . Der S&P 500 rückte um 0,55 Prozent auf 3223,00 Zähler weiter vor und der Nasdaq 100 um 0,51 Prozent auf 8685,08 Punkte.

Von den Aktienkäufen konnten Nike-Aktien am Freitag nicht profitieren. Trotz laut Analysten guter Quartalszahlen verloren die Aktien des Lifestyle-Konzerns am Ende des Dow 1,3 Prozent. Zuvor waren die Papiere allerdings von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt, so dass Anleger nun Kursgewinne mitnehmen könnten.

Zu den Gewinnern im Dow gehörten Aktien von Merck & Co mit plus 1,5 Prozent. Sie stiegen auf den höchsten Stand seit fast 20 Jahren. Der gemeinsam mit dem Biopharma-Unternehmen NewLink Genetics entwickelte Impfstoff Ervebo erhielt von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für den Einsatz gegen das Ebolavirus. Aktien von NewLink Genetics schossen in der Spitze um gut 47 Prozent nach oben - und lagen zuletzt mit 20 Prozent im Plus.

Bei Boeing reißen die schlechten Nachrichten rund um den Unglücksflieger 737 Max nicht ab. United Airlines will die Maschine bis Juni kommenden Jahres nicht einsetzen. Konkurrenten wie American Airlines und Southwest hatten den 737 Max bis April aus dem Programm genommen wegen der Ungewissheit um dessen Wiederzulassung. Boeing-Aktien verloren 0,9 Prozent.

Steil nach unten ging es für den Stahlproduzenten US Steel . Dessen Aktie sackte nach einer Gewinnwarnung, der Ankündigung von Werksschließungen und einer gekürzten Dividende um fast elf Prozent ab.

Ganz anders der kanadische Smartphone-Hersteller Blackberry : Nach überraschend starken Geschäftszahlen im dritten Quartal schnellten die Aktien um elf Prozent nach oben./bek/jha/