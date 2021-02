Aktien New York: Kauflaune setzt sich den fünften Tag in Folge fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kauflaune der Anleger an der New Yorker Wall Street hat sich zum Wochenschluss fortgesetzt. Der Freitag ist damit der fünfte Gewinntag in Folge für den Dow Jones Industrial . Vom US-Arbeitsmarktbericht für Januar gingen die positiven Impulse Marktbeobachtern zufolge jedoch nicht aus, denn er enttäuschte in Teilen.

Vielmehr treibe vor allem wohl die Hoffnung auf eine allgemeine nachhaltige konjunkturelle Erholung, insbesondere angesichts der fortschreitenden Impfkampagnen und das erwartete Corona-Hilfspaket. Entsprechend seien die Börsen "aktuell recht immun gegenüber negativen Nachrichten", wie etwa Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sagte.

Im frühen Handel legte der Dow um 0,31 Prozent auf 31 153,42 Punkte zu. Damit steht der wichtigste Wall-Street-Index nicht nur dicht vor seinem Ende Januar erreichten Rekordhoch bei 31 272 Punkten. Sein Wochenplus fällt zudem mit 3,9 Prozent beträchtlich aus.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,26 Prozent auf 3881,64 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte zuletzt ins Minus und gab um 0,04 Prozent auf 13 555,22 Punkte nach. Beide Indizes hatten allerdings gleich nach dem Börsenstart Bestmarken erklommen./ck/he