Aktien New York: Kaum Bewegung am Ende einer eher schwachen Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Ende einer eher von Verlusten geprägten Handelswoche haben die Anleger an der Wall Street keine großen Sprünge mehr gewagt. Im Blick standen am Freitag eine Reihe gemischt ausgefallener Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zuletzt mit minus 0,02 Prozent auf 28 358,05 Punkte kaum vom Fleck. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von knapp 1 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,16 Prozent auf 3458,98 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,22 Prozent auf 11 637,55 Zähler nach./la/he