Aktien New York: Keine Gegenbewegung - Netflix-Ausblick schockt Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch nach dem heftigen Rücksetzer der vergangenen Tage fehlt den US-Börsen die Kraft zu einer Gegenbewegung. Der Leitindex Dow Jones Industrial trat am Freitag im frühen Handel mit 34 729 Punkten quasi auf der Stelle. Auf Wochensicht bahnt sich damit ein Verlust von etwa dreieinhalb Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Morgen (Ortszeit) um 0,35 Prozent auf 4467 Punkte weiter abwärts.

Für große Enttäuschung sorgte eine überraschend schwache Prognose von Netflix für die Nutzerzahlen, die die Netflix-Aktie einbrechen ließ. Mit einem Verlust von fast 23 Prozent waren Netflix mit Abstand größter Verlierer im technologielastigen Nasdaq 100 . Der Auswahlindex gab denn auch mit minus 0,61 Prozent auf 14 756 Zähler erneut stärker nach./bek/he