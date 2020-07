Aktien New York: Kursverluste nach Einbruch der Wirtschaft und Tweet von Trump

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein historisch beispielloser Einbruch der Konjunktur in den USA hat am Donnerstag die Kurse an der Wall Street belastet. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 1 Prozent auf 26 275 Punkte. Damit erholte sich das Börsenbarometer aber von zuvor höheren Einbußen: Im Tagestief hatte er mehr als 2 Prozent eingebüßt.

Wegen der Corona-Krise erlebte die US-Wirtschaft in den Monaten April bis Juni den stärksten Einbruch innerhalb eines Quartals seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1947. Um fast ein Drittel brach die Wirtschaftsleistung in diesem Zeitraum ein im Vergleich zum zweiten Quartal 2019.

Auch US-Präsident Donald Trump sorgte wieder einmal für Verunsicherung unter Börsianern. Auf Twitter spielte dieser offen mit dem Gedanken an eine Verschiebung der Wahl im November. Anleger hielten sich zudem bedeckt vor den Quartalsberichten der marktdominierenden Technologe-Giganten Apple , Amazon , Alphabet und Facebook zurück. Diese werden kurz nach Börsenschluss veröffentlicht.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,49 Prozent auf 3242 Zähler abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte im Handelsverlauf sogar ins Plus und rückte um 0,40 Prozent auf 10 709 Zähler vor.

Für Aufsehen sorgte der Logistiker UPS . Dieser steigerte in einem schwierigen zweiten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Nettogewinn. Der Kurs schnellte daraufhin um 15 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch.

Auch die Aktien von Procter & Gamble konnten dem schwachen Börsenumfeld trotzen mit einem Plus von 2,3 Prozent. Der Konsumgüterhersteller profitierte in der Corona-Krise von einer steigenden Nachfrage nach Reinigungs- und Gesundheitsprodukten.

Papiere des Pharmakonzerns Eli Lilly büßten dagegen 6 Prozent ein. Weil Ärzte in der Corona-Krise weniger Medikamente verschrieben hatten, gingen die Umsätze im abgelaufen Quartal zurück.

Auf ein Rekordhoch sprangen die Aktien des Chip-Herstellers Qualcomm, sie zogen um 14 Prozent an. Das Unternehmen schloss nach langen Verhandlungen schließlich einen Lizenzdeal mit dem chinesischen Smartphone-Anbieter Huawei. Dies wird 1,8 Milliarden Dollar in die Kassen von Qualcomm spülen.

Auch die Aktien der Technologiekonzerne Apple , Amazon , der Google-Holding Alphabet und von Facebook drehten nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Die Gewinne reichten von 0,3 bis 1,6 Prozent./bek/he