Aktien New York: Meta schockt die Anleger und bringt Nasdaq wieder unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Geschockt vom Quartalsbericht der Facebook-Mutter Meta hat die technologielastige Nasdaq-Börse am Donnerstag ihre jüngste Erholungsrally schlagartig abgebrochen. Die wichtigsten Tech-Indizes gerieten wieder stark unter Druck. Auch die Standardwerte an der Wall Street mussten Einbußen hinnehmen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 0,72 Prozent auf 35 373,46 Punkte nach. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 fiel um 1,23 Prozent auf 4533,12 Punkte. Der Nasdaq 100 sackte um 2,28 Prozent auf 14 794,88 Punkte ab. Für den weiter gefassten Nasdaq Composite ging es um 1,8 Prozent nach unten.

"Die Quartalssaison im Technologiesektor entpuppt sich als zweigeteilt", kommentierte Susannah Streeter, Investment- und Marktanalystin bei Hargreaves Lansdown. Nach recht soliden Zahlen von Apple , Microsoft und Alphabet habe sich mit Meta "die Lage ernsthaft verschlechtert". Die Hoffnung, dass die angesichts der eingeleiteten US-Zinswende schwache Entwicklung des Tech-Sektors bald wieder vorbei sein könnte, habe schwer gelitten. Nun nähmen die Befürchtungen wieder zu. Die einstigen Lieblinge der Wall Street dürften wohl weiter Prügel beziehen./la/he