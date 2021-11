Aktien New York: Moderate Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben. Die Anleger hielten sich mit neuen Engagements zurück, da viele US-Bürger den Feiertag "Thanksgiving" am Donnerstag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Feiertagsbedingt wurden auch einige Konjunkturdaten vorgezogen, die aber nur wenig Einfluss auf die Kurse zeigten. Die größte Aufmerksamkeit dürfte dem Protokoll der US-Notenbank (Fed) gelten, das im weiteren Handelsverlauf veröffentlicht wird.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,35 Prozent tiefer bei 35 687,95 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,37 Prozent auf 4673,22 Punkte abwärts. Der Nasdaq 100 fiel um 0,72 Prozent auf 16 189,86 Zähler./edh/he