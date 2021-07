Aktien New York: Moderate Verluste nach jüngsten Rekorden

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden haben sich die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag erst einmal zurückgehalten: Knapp eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,28 Prozent auf 34 833,95 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 4362,71 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,17 Prozent auf 14 875,85 Zähler. Während die beiden letzteren Indizes erst die vergangenen zwei Tage neue Bestmarken aufgestellt haben, datiert der Dow-Rekord noch aus dem Mai.

Derzeit mehren sich Experten zufolge die Anzeichen für eine Abschwächung der weltgrößten Volkswirtschaft. Zudem bleibt die momentan sehr hohe Inflation ein Thema. Falls diese wider Erwarten nicht in absehbarer Zeit sinken sollte, müsste die US-Notenbank wohl mit einer schärferen Geldpolitik gegensteuern. Aktuelle Konjunkturdaten zeigten allerdings ein recht uneinheitliches Bild./gl/men