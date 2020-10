Aktien New York: Nach Kursrutsch am Vortag stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf einen sehr schwachen Wochenauftakt an den US-Börsen ist am Dienstag ein Stabilisierungsversuch gefolgt. Stützend wirkten trotz weiter steigender Corona-Neuinfektionen und der näher rückenden Präsidentschaftswahlen Konjunkturdaten. Von Unternehmensseite gab es ebenfalls überwiegend erfreuliche Quartalsberichte.

Im frühen Handel sank der Dow Jones Industrial um 0,12 Prozent auf 27 652,17 Punkte, nachdem der Wall-Street-Index zum Wochenstart unter die Marke von 28 000 Punkten und zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende September gesackt war. Der marktbreite S&P 500 drehte am Dienstag nach anfänglich leichten Verlusten ins Plus und legte um 0,12 Prozent auf 3404,93 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,43 Prozent auf 11 554,38 Zähler.

Auf Seiten der Wirtschaft stach hervor, dass die Hauspreise im August deutlich stärker als erwartet angestiegen waren und US-Unternehmen trotz der angespannten Corona-Lage zudem weiter in größere Anschaffungen wie Maschinen investierten. So wurde im September der fünfte Anstieg in Folge gemeldet, nachdem die Bestellungen langlebiger Güter im Frühjahr coronabedingt eingebrochen waren./ck/jha/