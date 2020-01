Aktien New York: Rekorde - Dow noch unter 29 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienindizes sind am Freitag nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts in Rekordhöhen geblieben. Zum Start kletterten sie knapp über ihre jüngsten Bestmarken, notierten zuletzt aber nur wenig verändert.

So verlor der Dow Jones Industrial 0,02 Prozent auf 28 952,43 Punkte. Die runde Marke von 29 000 Zählern hat das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt damit aber weiter direkt vor Augen. Auch der marktbreite S&P 500 zeigte sich mit plus 0,04 Prozent auf 3268,81 Punkten nur wenig verändert. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 rückte um 0,12 Prozent auf 9000,63 Zähler vor. Die US-Wirtschaft hatte im Dezember weniger Arbeitsplätze geschaffen als von Analysten erwartet. Die Stundenlöhne legten zudem gegenüber dem Vormonat weniger stark zu als gedacht. Der US-Arbeitsmarkt habe aber insgesamt noch immer einen guten Lauf, sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Ungeachtet des auch in den USA bemerkbaren konjunkturellen Abschwungs stellten die Unternehmen immer noch fleißig Arbeitskräfte ein. Jedoch wies Gitzel darauf hin, dass sich das Verarbeitende Gewerbe der USA mit dem Stellenaufbau schwer tue und hier im Dezember sogar Stellen abgebaut worden seien. Die US-Industrie könne sich dem globalen Trend einer rückläufigen Produktion nicht entziehen. "US-Notenbankpräsident Jerome Powell könnte also gezwungen sein, mit weiteren geldpolitischen Lockerungen hilfreich zur Seite zu stehen", so Gitzel weiter. "Da der Lohnauftrieb zuletzt merklich abebbte und Inflationsgefahren damit überschaubar sind, bestünde aus diesem Blickwinkel auch grünes Licht."/ajx/he