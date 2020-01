Aktien New York: Rekordjagd geht weiter - Handelsoptimismus treibt an

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben am Montag viele wichtige Aktienindizes ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Sowohl der marktbreite S&P 500 als auch die stark technologielastigen Börsenbarometer Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten nach einem gemächlichen Start Höchststände.

Die Anleger sind zuversichtlich mit Blick auf die in dieser Woche anstehende Unterschrift unter das erste Teilabkommen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Dies spielte vor allen den konjunktursensiblen Technologieaktien in die Karten.

Lediglich der US-Leitindex Dow Jones Industrial schaffte keine erneute Bestmarke, legte aber immerhin um 0,16 Prozent auf 28 868,50 Punkte zu. Erst am Freitag hatte das wohl bekannteste Börsenbarometer der Welt erstmals die Marke von 29 000 Punkten übertroffen.

Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,49 Prozent auf 3281,28 Punkte. Der Nasdaq 100 legte um 0,94 Prozent auf 9050,64 Punkte zu.

An der Index-Spitze zogen die Anteilscheine des Elektroautobauers Tesla um gut 8 Prozent an. Bereits im frühen Handel hatten sie erstmals die Marke von 500 US-Dollar übersprungen.

Auslöser des Kursprungs zu Wochenbeginn waren Aussagen eines chinesischen Regierungsvertreters, wonach nicht geplant sei, die Subventionen für die Branche in diesem Jahr so stark zu senken wie noch 2019. Als Antrieb erwies sich zudem ein positiver Analystenkommentar: Colin Rusch von Oppenheimer & Co. sieht für die Papiere nun ein Potenzial bis 612 US-Dollar. So optimistisch ist sonst derzeit keiner der von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Fachleute. Laut Rusch hat Tesla inzwischen die kritische Größe erreicht, um nachhaltig einen positiven Barmittelzufluss zu erwirtschaften.

Tesla ist an der Börse aktuell rund 93 Milliarden US-Dollar schwer. Die alteingesessenen Autobauer GM und Ford kommen derzeit auf zusammen lediglich 86 Milliarden US-Dollar.

Unter den Pharmawerten stiegen die Papiere von Incyte um knapp 1 Prozent. Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys will mit dem US-Biopharmaunternehmen eine Kooperation für seinen Krebswirkstoffkandidaten Tafasitamab eingehen. Morphosys-Aktien aber büßten in Frankfurt nach anfänglichen Gewinnen mehr als 9 Prozent ein. Die Analysten der Bank JPMorgan schrieben, dass Incyte nicht die vom Markt erhoffte Vertriebsstärke besitze wie ein Großer aus der Pharmabranche.

Unter den weiteren Technologiewerten erreichten auch Apple , Alphabet und Facebook bisher unbekannte Höhen. Zu den Anteilscheinen des Online-Netzwerkes Facebook äußerten sich die Charttechniker von Index-Radar positiv: "Nach der Konsolidierung der Vormonate ist der Kurs nicht überhitzt." Der Abstand von 17 Prozent zur 200-Tage-Durchschnittslinie, die den langfristigen Trend beschreibt, lasse noch Luft. Erst bei mehr als 20 Prozent Differenz nehme wieder die Wahrscheinlichkeit von Gewinnmitnahmen zu./la/he