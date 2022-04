Aktien New York Schluss: Abwärts aus Furcht vor deutlichem Zinsanstieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Furcht der Anleger vor deutlich steigenden Zinsen hat am Donnerstag die anfangs noch gute Stimmung am New Yorker Aktienmarkt gekippt. Positiv aufgenommene Quartalszahlen großer US-Unternehmen gerieten so rasch in den Hintergrund.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,05 Prozent auf 34 792,76 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,48 Prozent auf 4393,66 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 1,99 Prozent auf 13 720,45 Zähler ab. Wachstumsstarke Technologiekonzerne leiden unter steigenden Zinsen besonders. Marktteilnehmer verwiesen auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über einen großen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai sprach. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, so Powell. Über einen großen Zinsschritt wurde am Markt jüngst immer wieder spekuliert. Die Notenbank würde damit ihre Geldpolitik noch zügiger straffen. Hintergrund ist die hohe Inflation. Anleger sorgen sich allerdings, dass eine zu schnelle Straffung das Wirtschaftswachstum gefährden könnte./ajx/he