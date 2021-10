Aktien New York Schluss: Dow steigt auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte hat es der US-Leitindex auf einen weiteren Höchststand geschafft. Mit 35 669,69 Punkten überwand der Dow am Mittwoch das bisherige Rekordhoch von Mitte August. Gut kamen bei den Anlegern die höher gesteckten Gewinnziele des Telekomriesen Verizon und des Pharmakonzerns Abbott Laboratories an. Damit könnte sich immer mehr ein guter Verlauf der Saison der Quartalsberichte abzeichnen. Zur Schlussglocke verzeichnete der Dow ein Plus von 0,43 Prozent auf 35 609,34 Zähler.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,37 Prozent auf 4536,19 Punkte zu und schrammte nur knapp an einem weiteren Höchststand vorbei. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es indes um 0,14 Prozent auf 151388,71 Zähler moderat abwärts. Der Index ist noch etwas weiter vom Rekordhoch von Anfang September entfernt./bek/he