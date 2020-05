Aktien New York Schluss: Dow wieder auf dem Vormarsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagsverluste in etwa wieder ausgeglichen. Das Kursbarometer der Wall Street schaffte es aber wiederholt nicht nachhaltig über die umkämpfte Marke von 24 000 Punkten. Ein zeitweiser Anstieg von bis zu 1,7 Prozent verblasste, am Ende stand der Dow noch 0,89 Prozent höher bei 23 875,89 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,15 Prozent auf 2881,19 Punkte zu.

Positive Impulse lieferten einige gut ankommende Unternehmensberichte und zeitweise gestiegene Ölpreise. Außerdem wurde von Händlern eine Meldung als Kurstreiber genannt, wonach führende Verhandlungsführer der USA und Chinas bereits nächste Woche über den gegenseitigen Handel sprechen wollten. Wenig erfreulich fielen neue wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten aus, was die Anleger nach den vergangenen Wochen aber nicht mehr schockierte.

Unter den Technologiewerten ging der gute Lauf in dieser Woche weiter: Ihr Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 1,30 Prozent auf 9101,88 Zähler. Er schraubte damit sein Hoch seit Ende Februar weiter nach oben. Den Dow hängt er schon länger ab: Während der große US-Leitindex im bisherigen Jahresverlauf wegen der Viruskrise gut 16 Prozent verloren hat, hat der Nasdaq-Index 2020 mit etwa vier Prozent Plus eine positive Bilanz./tih/he