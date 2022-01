Aktien New York Schluss: Erholungsrally im Tech-Sektor setzt sich fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Jagd nach vermeintlichen Schnäppchen hat zum Monatsende die Kurse an der Wall Street weiter angetrieben. Wie schon am Freitag zogen auch zu Wochenbeginn die als besonders schwankungsanfällig und konjunktursensibel geltenden Technologiewerte deutlich an. In das positive Bild passte, dass sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Januar überraschend aufgehellt hat. "Das Gesamtbild für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist immer noch günstig, aber der Sektor ist dennoch anfällig für Störungen durch die Omikron-Welle des Coronavirus", schrieb am Montag Ian Shepherdson, Chefvolkswirt von Pantheon Macroeconomics.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schnellte um 3,29 Prozent auf 14 930,05 Punkte in die Höhe. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 stieg um 1,89 Prozent auf 4515,55 Punkte.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,17 Punkte auf 35 131,86 Punkte nach oben. Auf Monatssicht ergibt sich aber ein Minus von 3,32 Prozent.

Die Lage an der US-Technologiebörse bleibe angespannt, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Der Fokus der Anleger in den kommenden Wochen dürfte weiter der Inflationsentwicklung gelten." Von ihr sei das Tempo des geldpolitischen Kurswechsels der US-Notenbank abhängig./la/he